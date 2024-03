Gasperini: “Musso potrebbe giocare. La gara con la Juve ci ha dato risposte positive. Magari potranno servirci qualora li affrontassimo in finale di Coppa Italia”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Sporting.

Questi altri passaggi delle sue parole: “Domani giocherà Musso come all’andata? E ha già deciso gli eventuali cinque rigoristi?

“Sì, domani potrebbe giocare Musso. I rigori? Dipenderà chi resterà in campo, ma è chiaro che abbiamo una rosa privilegiata di rigoristi”.

Cosa lascia il pareggio in casa della Juventus? “Ci ha fatto capire che siamo in una buona condizione di forma. È una partita che ci potrà servire nel caso in cui incontreremo la Juventus in finale di Coppa Italia”.

