Gasperini: “Muriel è un giocatore straordinario. Andrà via? Per me no, ma non so cosa deciderà per gennaio”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita di Europa League vinta per 4-0 in trasferta contro il Rakow: “La generazione di Conti e Caldara era molto forte, seguita da quella di Barrow e Kulusevski. Quando sono arrivato c’era un settore giovanile molto forte, probabilmente adesso non è ancora così ma c’è sempre qualche giocatore importante come Ruggeri e Scalvini. Ho provato a prendere la parte migliore tra U23 e settore giovanile, ci sono giocatori che sanno stare in campo: sono molto felice non solo di Bonfanti, ma anche di Del Lungo, che ha avuto un periodo di difficoltà e adesso in Serie C sta facendo buone partite. Stasera ha giocato bene, è ancora acerbo fisicamente ma ha qualità. Mi aspettavo un Rakow migliore. E’ stata l’occasione per dare alla società la coscienza di quelli che sono i giocatori migliori. Chi ha visto la partita di stasera da fuori, avrà paura di perdere il posto: hanno fatto bene Hateboer, Miranchuk, Pasalic… La partita, col passare dei minuti, è diventata più facile”.

Su Luis Muriel: “Per Muriel è la settimana dei colpi di tacco, lui è così: nel secondo tempo ha avuto 2-3 occasioni clamorose ma ha segnato su un rimpallo, a volte tira fuori dei gol bellissimi. Quando è stato disponibile, ha sempre giocato tutte le partite: difficilmente rinuncio a lui, contro il Milan è stato determinante. Non so cosa succederà a gennaio, è un giocatore straordinario per come è stato impiegato dall’Atalanta in questi anni: capisco che voglia giocare di più, ma poi dipende anche da chi c’è in squadra. Ha bisogno di star bene fisicamente: i colpi che ha lui, non li ha nessuno. E’ sempre in grado di fare giocate straordinarie, ma è imprevedibile: a volte è discontinuo e stanco, ma se è a posto e sorridente rimane un giocatore dotato di colpi incredibili”.

Infine, su cosa vuol migliorare maggiormente: “A casa abbiamo tante soluzioni sia a centrocampo che in difesa, poi c’è Pasalic che sta facendo veramente bene: oggi ha fatto una buona partita anche Hateboer in difesa. Per l’attacco, cerchiamo di ottenere qualcosa a turno da tutti i giocatori: Lookman è quello che ha avuto più continuità, ma ci sono anche Scamacca e De Ketelaere. Può diventare un gruppo in grado di sostenere campionato, coppe, Nazionali e quant’altro”.

Foto: Twitter Atalanta