Gasperini: “Migliorati in tecnica e personalità rispetto all’anno scorso. Retegui? Si può incidere anche dalla panchina”

Un Gian Piero Gasperini soddisfatto quello presentatosi nel post partita ai microfoni di DAZN. E come non potrebbe esserlo, data l’immensa prestazione dei suoi e i tre gol rifilati al Napoli nel suo tempio. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

“Pensiamo di misurarci anche con queste squadre, queste partite sono per noi una bilancia, sapevamo che avremmo dovuto fare una prestazione di livello. Siamo ulteriormente cresciuti in tecnica e personalità rispetto all’anno scorso. Retegui? In questo momento abbiamo tanti giocatori in attacco, ma Retegui, De Ketelaere e Lookman sono ad oggi quelli più in forma, ma visti i tanti impegni non possiamo giocare sempre con loro. Si può essere determinanti anche dalla panchina. De Laurentiis? non l’ho ancora visto ma spero di salutarlo più tardi. il Napoli è forte e crescerà tanto, Conte ha già fatto delle cose straordinarie”.

Foto: Instagram Atalanta