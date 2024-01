Gasperini: “Mi sono divertito nella prima parte di gara, sembravamo un velocista uscito dai blocchi”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato così a Dazn dopo la larga vittoria sul Frosinone: “Divertito? Sicuramente sì nella prima parte di gara, sembravano un velocista uscito dai blocchi. Abbiamo fatto 3 gol bellissimi, avrei voluto giocare meglio nel secondo tempo, tecnicamente. Era la nostra terza partita questa settimana, abbiamo giocato gare durissime. Calendario? Sapevamo si sarebbe fermato in questa occasione. Più avanti per noi sarà un vero tour de force, che faccio fatica ad immaginare. Faremo cinque partite con le grandi più l’Europa League, non è il massimo ma comunque c’è ancora tanto tempo e ci penseremo poi più avanti”.

Su De Ketelaere: “Sta facendo cose di livello, sia come continuità di gol che come continuità d’azione. Mi auguro sia solo al 30% del suo potenziale”.

Sulla Champions League: “La classifica ha una sua verità, ci sono tante squadre in pochi punti per un solo posto. Noi non ci siamo mai tirati indietro. Sono contento di aver recuperato tanti giocatori, Miranchuk è esploso, abbiamo la difesa proveniente dal settore giovanile con Carnesecchi, Scalvini e Ruggeri. Presto recuperemo anche Tourè. Mi piace, è un ragazzo agile e veloce, sta reintrando e non ha anora delle sicurezze ma è un bel profilo”.

Foto: Twitter Atalanta