Gasperini: “Mi è dispiaciuto l’addio di CR7, anche se ci sarebbe costato qualche gol in più contro”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Manchester United, soffermandosi così sull’addio di Cristiano Ronaldo alla Juve:

“Sotto l’aspetto tecnico è un giocatore straordinario, ma penso di dire una banalità, è riconosciuto da tutti. Quello che sta facendo al Manchester, basti pensare al gol di domenica ma anche a tutti gli altri. Al nostro campionato ha portato un valore aggiunto, personalmente mi è dispiaciuto che tornasse in Inghilterra, perché spero sempre che in Italia arrivino i giocatori migliori, anche se forse ci sarebbe costato qualche gol in più contro”.

Foto: Twitter Atalanta