Gasperini: “Mercato in entrata mai chiuso, quello in uscita forse sì. Malinovskyi? Vedremo mercoledì”

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro l’Hellas Verona, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha così commentato la prestazione del suoi ragazzi: “La prestazione soprattutto nel primo tempo non è stata così buona ma anche nel secondo abbiamo avuto la possibilità di chiuderla e non l’abbiamo fatta. Abbiamo margini importanti di crescita. Possiamo fare meglio. Siamo ancora un po’ così a definire questa squadra. Sono arrivati tre giocatori nell’ultima settimana, stiamo cercando di trovare la quadra migliore per questa squadra e poi conosceremo meglio i giocatori. Giovedì si chiuderà finalmente il mercato e cercheremo di dare un’immagine più definitiva alla squadra”. Durante l’intervista c’è stato spazio anche per il calciomercato: “Fosse per me non sarebbe mai chiuso in entrata, in uscita forse sì. Speriamo succedano delle cose ma che quando finisce questo mercato ci sia un volto definitivo. Giocare col mercato aperto è veramente fastidioso. Il prossimo anno vado in ritiro il 4 agosto, non più il 4 luglio“. E su Ilicic e Malinovskyi ha aggiunto: “Non so su questo. Vedremo mercoledì. Io so cosa ha bisogno questa squadra, non so se sarà possibile. Vedremo. Fare in quattro giorni tutto quanto si vuole fare non è facile“.

Foto: sito Atalanta