Gasperini: “Mai pensato al rinvio della partita. In passato ci davano degli untori”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, in conferenza stampa ha parlato del pareggio contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Rinvio? Non c’ho mai pensato. Ieri eravamo pronti a fare la nostra partita e di colpo ci siamo trovati senza dieci giocatori: 7 per Covid e 3 per infortunio. Anche se abbiamo pareggiato, queste partite ti danno grande soddisfazione. Ha un valore immenso questa gara. Quando ci sono così tante difficoltà o crolli o reagisci. Sono contentissimo anche per lo spirito della società, che non ha mai pensato di non giocare o di trovare scorciatoie per rinviare la partita. Neanche in passato, quando il Covid era più pericoloso e ci siamo trovati nella stessa situazione: ci davano degli untori, come se fosse una colpa aver preso il virus”.

