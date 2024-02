Gasperini: “L’unico trofeo fattibile per l’Atalanta è la Coppa Italia. Lo scudetto? Noi vendiamo e ripartiamo, è difficile”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell‘Atalanta, ha parlato a Sky dopo il successo sul Sassuolo.

Queste le sue parole: “Quest’anno la squadra è stata completata di più, in certi momenti però Zapata, Ilicic, Muriel Gomez, Malinovskyi. Quest’anno forse siamo un po’ più completi, ma siamo partiti anche da basi più incerte. Se sarà una squadra più forte rispetto al passato lo vedremo nei prossimi mesi, ma sicuramente ho delle opportunità di crescita perché è una squadra giovane”

Sulle possibilità Scudetto: “Lo Scudetto viaggia alla media di 90-95 punti, noi nella nostra storia abbiamo fatto diverse volte 78 punti… Tutti mi chiedono un trofeo, la coppa, ma secondo me l’unica Coppa fattibile per una squadra come l’Atalanta è la Coppa Italia. Pensare di vincere lo Scudetto, la Champions, l’Europa League, non lo so. Le squadre che vincono lo Scudetto si formano e poi si rinforzano: noi tendenzialmente i giocatori importanti li vendiamo e poi ripartiamo. Questa è la terza squadra negli ultimi otto anni, siamo partiti con una squadra di italiani, poi una squadra di stranieri e questa è la terza… Noi cerchiamo di vendere i pezzi migliori e di ripartire: io sono felice di questo. L’Atalanta è abituata a fare cinquanta punti, se ne fa più di 70 è già un trofeo”.

Foto: twitter Atalanta