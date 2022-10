Gasperini: “L’Udinese è la nuova Atalanta. Dobbiamo crescere in autostima”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Udinese, Gian Piero Gasperini, ha così presentato al sfida contro i friulani: “Mi aspetto la migliore Udinese, sta vivendo un momento di grande entusiasmo come noi. Noi arriviamo ad Udine con grosse motivazioni, vincere domani sarebbe un’iniezione di autostima importante. Affrontiamo una squadra molto forte, sia dal punto di vista fisico che tecnico. C’è del vero quando si dice che l’Udinese è la nuova Atalanta. Loro sono un punto dietro a noi ma godono di una considerazione superiore alla nostra, se la sono conquistata in campo. Nel modo in cui ha vinto, contro squadre importanti come Inter e Roma. Noi siamo davanti ma sappiamo benissimo, dobbiamo crescere in autostima e consensi di gioco, anche perché con i risultati è quasi impossibile fare meglio “.

Foto: Twitter Atalanta