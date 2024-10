Gasperini: “Lookman il mio Pallone d’Oro, ci ha permesso di vincere l’Europa League”

A margine del ‘Festival dello Sport’ di Trento ha preso la parola l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini. Queste le sue parole ai microfoni di SkySport iniziando dalla sosta che sta affrontando con la sua squadra: “È stata una settimana di scarico anche se con chi è rimasto abbiamo lavorato tanto”.

Sull’Europa League: “È ancora qualcosa d’emozionante. L’Atalanta che vince l’Europa League è stato qualcosa di straordinario che deve darci ulteriore forza”.

Sull’avvio di stagione: “Lo è stato un po’ per tutti per via anche del mercato. La preparazione non è stata importante come in altri anni. Poi quando inizi a giocare prendi le misure”.

Sulla convocazione di Zaniolo in Nazionale: “Se sono sorpreso? Sì perché in queste settimane si stava allenando, con poche presenze. Ha giocato con un po’ di continuità e il fatto che lo abbia chiamato da Spalletti deve essere una spinta per fare bene”.

Sul Pallone d’Oro: “A Lookman che ci ha permesso di alzare con le sue prodezze l’Europa League. Quello degli allenatori? Ancelotti per la continuità e per i risultati. Ma anche tutti gli altri hanno fatto dei risultati incredibili. Essere assieme a loro è come aver già vinto”.

Foto: Twitter Atalanta