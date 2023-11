Gasperini: “Lookman? Ha fatto una grande gara, l’ho tolto perchè doveva entrare Muriel. Le vostre deduzioni sono sbagliate”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha avuto un dibattito in conferenza stampa sul cambio Lookman-Muriel, questa è stata la sua risposta alla domanda recapitatagli:

“Ho sostituito lui perché è entrato Muriel, non ti è piaciuto? Non ha avuto nessun problema, ha fatto una grande partita. Ma che discorsi fate ogni volta? Se vai a vedere tutte le squadre sostituiscono gli attaccanti, cerchi di mettere gente fresca. Le vostre deduzioni sono sbagliate. Spero che abbiano la mia stessa sensazione, quella di esserci, queste partite ti devono dare la forza di giocare le prossime con qualche cosa in più”.

Foto: Instagram Atalanta