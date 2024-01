Gasperini: “L’obiettivo è andare in Champions. La Coppa Italia è importante. De Ketelaere e Kolasinac? Domani vedremo se convocarli”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Coppa Italia contro il Milan.

Queste le sue parole: “L’obiettivo è andare in Champions League, è l’unico obiettivo valido. Se sono soddisfatto della partita di Roma? Sono molto soddisfatto, di dove arriviamo non lo so, ma la squadra si sta compattando”.

De Ketelaere e Kolasinac? “Lo sapremo domattina. Se saranno convocati saranno a disposizione”.

Quanto conteranno le motivazioni? Il Milan in casa è una squadra forte, l’attenzione va solo ed esclusivamente alla partita”.

La scelta degli attaccanti? “In base al momento, la condizione, ma anche in base all’avversario. La partita può andare avanti anche nei supplementari, ma la partita in questo caso la pensi sui 90 minuti”.

Come valuta la prestazione di domenica sera visto il clima? “Abbiamo speso tanto sul campo anche perché siamo arrivati molto tardi a casa, ma ormai il calcio è diventato questo. Non ci sono alibi, bisogna adattarsi a questo calcio”.

Hien è pronto per giocare dal 1′? “Atleticamente sta bene, è chiaro che ha bisogno un po’ di rodaggio”.

Qual è il giocatore del Milan che teme di più? “Si possono elencare tutti i giocatori”.

Per voi che stimolo è anche dover incontrare Fiorentina o Bologna in un’eventuale semifinale?

“Eventualmente ci penseremo domani. Domani sarà uno scontro molto importante”.

Musso sarà il campionato di coppe e Carnesecchi di campionato? “Stanno avendo una serie di partite entrambe, cerco di seguire il momento”.

Muriel? “Domani ci può essere una partita che può andare oltre ai 90 minuti. De Ketelaere e Miranchuk stanno facendo bene, le gerarchie si alternano. Tutti giocano. Questo è il calcio moderno con le cinque sostituzioni, tutti utilizzano i giocatori in attacco nei finali. Adesso si gioca in 16”.

Foto: twitter Atalanta