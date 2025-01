Gasperini: “L’infortunio di Lookman non ci farà intervenire sul mercato. Barcellona? Tutti hanno punti deboli”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Sky alla vigilia della gara contro il Barcellona.

Queste le sue parole: “Lookman? Più o meno era quello che ci si aspettava, si trascinava questo problema dalla gara contro il Napoli. Ci ha giocato sopra e la sensazione è che potesse andare tutto per il meglio ma ieri aveva fastidio e gli accertamenti hanno dato la prognosi di 3 settimane. Speriamo sia meno lunga”.

Questo infortunio potrebbe riaprire il mercato in attacco?

“Non lo so, la società potrà darvi risposte ma non credo che la situazione possa cambiare a tre giorni dalla fine del mercato”.

Non giocherete al Camp Nou ma comunque in uno stadio che fa impressione.

“Lo stadio è bellissimo, sarà una partita eccezionale. Non siamo stati fortunati nelle trasferte con Real Madrid, l’anno scorso, e Barcellona visto che non abbiamo giocato né al Bernabeu né al Campo Nou, ma va bene lo stesso”.

Come si affronta il Barcellona? “Tutte le squadre hanno qualche punto debole, all’inizio questa squadra non era così accreditata ma fa tanti gol ed è forte”.

Real, PSG, City e Bayern hanno arrancato. Perché? “Un po’ per la formula della Champions e un po’ per il calendario che cambia”.

Sugli ottavi: “Non ci poniamo mai traguardi all’inizio, iniziamo a giocare e poi vediamo. Non siamo né presuntuosi né troppo umili. Paradossalmente il percorso che abbiamo fatto ci poteva far avere un paio di punti in più, ma avremmo firmato per questa classifica. Siamo qui a giocarcela contro il Barcellona e domani cercheremo di sfruttare la chance”.

