Gasperini: “Le partite cominciano a pesare. Muriel? E’ l’allegria in persona”

Intervistato da SKY Sport al termine della gara vinta contro l’Udinese, Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha così parlato: “Mancano troppe partite, adesso è presto per dire di aver blindato il quarto posto. Le gare iniziano a pesare. Con la Lazio abbiamo speso molto, c’era più fatica e abbiamo fatto 5 cambi in anticipo. I ragazzi hanno sempre cercato di vincere. Il campionato è difficile, giocando così c’è il rischio alto. Muriel? Lui è l’allegria in persona, ha un carattere stupendo. Tra me e lui è sempre un riprenderci. In questo periodo ha sempre dimostrato un’ottima condizione, è entrato con la Lazio sembrava morto. E credeva di aver fatto bene: il giorno dopo gli ho detto di tutto. Oggi poi ha fatto questi due gol.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Atalanta BC