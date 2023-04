Gasperini: “Lazio irraggiungibile, ma abbiamo Inter, Milan e Roma a portata”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha così parlato della corsa a un piazzamento in Europa: “Egoisticamente l’Inter è più vicina e la Lazio è irraggiungibile, ma avendo vinto questa sera domani mal che vada abbiamo tre squadre come Milan, Roma e Inter a portata. Avremo comunque dimezzato lo svantaggio, è giusto che siamo felici e dovremo pensare allo Spezia. Poi avremo la Juve, questa può essere una settimana importante per la nostra classifica”

Foto: Twitter Atalanta