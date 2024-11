Gasperini: “L’Atalanta gioca libera come i ragazzini, non abbiamo tanti pensieri”

In occasione dell’inaugurazione del campo di calcio a 5 “Gino e Antonietta” a Grugliasco, Gian Piero Gasperini ha parlato ai media presenti: “Giornata straordinaria, questo vale più di una coppa. Sono felice, è un ritrovo per tutti questi bambini, questi ragazzi, questi giovani. Un punto dove verranno sempre qui a giocare ed è la cosa più bella. I miei genitori e io frequentavamo molto questo giardino, venivano qui sulle panchine a sentire i miei risultati, le partite. La loro energia sarà anche qui vicino a questi ragazzi, li aiuterà anche a crescere e sono convinto che sono felici”.

Poi ha proseguito: “È cambiato molto, ora il calcio è iper organizzato, ci sono i genitori che accompagnano i bambini alle scuole calcio, seguono tutti gli allenamenti. Questo è uno spazio libero, l’ho voluto grazie all’amministrazione lasciare completamente libero, dove chi ha un po’ di tempo viene qua e si diverte”.

Su Bergamo: “Vivo una realtà fantastica a Bergamo, sono felice di questo, poi ci sono le radici quando torno qua: i familiari, parenti, tanti amici qui intorno, mi sento veramente realizzato. Lotta scudetto? Oggi è talmente bello vedere giocare che pensare allo scudetto e ai risultati sportivi, per me questo (la giornata di oggi) è una grande vittoria, poi dalla settimana prossima pensiamo al campionato. Il calcio ha delle regole, impari a vincere ma soprattutto a perdere, ad avere rispetto dell’avversario. Lo sport, il calcio in particolare, dà degli insegnamenti che poi ti porti dietro tutta la vita, anche in altri settori”.

Infine, sull’Atalanta: “Non abbiamo tanti pensieri, giochiamo un po’ come i ragazzini, abbastanza liberi, cerchiamo di ottenere il massimo: non so il futuro quello che è, siamo molto soddisfatti di quello che stiamo facendo e cerchiamo di andare avanti il più possibile”.

Foto: Twitter Atalanta