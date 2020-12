Gasperini: “La squadra è concentrata sul campo. Il mercato? Dobbiamo lavorare su quello che abbiamo”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa il giorno prima della trasferta di Bologna. Queste le sue parole: “La sconfitta dello scorso anno? È stata una partita particolare, avevamo avuto delle occasioni. Il Bologna è una squadra pericolosa, soprattutto in attacco. Ci vorrà attenzione, ma arriviamo da una serie di risultati che vogliamo portare avanti. Gosens? “Non penso sia sottovalutato, gioca anche in Nazionale. Già questo è un biglietto da visita per ciò che sta facendo in campionato, per i gol che realizza. Nel suo ruolo è uno dei migliori. Le scelte di domani? C’è stato un periodo in cui abbiamo avuto fuori Malinovskyi, Ilicic, Pasalic. Ora li stiamo recuperando tutti. Miranchuk è disponibile. Col recupero di questi giocatori abbiamo più possibilità, io ho cercato sempre di mettere in campo squadre offensive. Il caos di questi giorni? I giocatori hanno una forte concentrazione su quello che dobbiamo fare in campo, fuori ci sono delle eccezioni che possono togliere l’attenzione su quello che abbiamo fatto sul campo. La vittoria sulla Roma? Il primo tempo non è andato male, abbiamo preso il gol a freddo, poi la Roma ha fatto poco. Col passare dei minuti abbiamo avuto maggiore sicurezza nel gioco. Innesti dal mercato? Non credo, intanto chiudiamo con la partita di Bologna. Poi la sosta non sarà lunghissima, di solito arrivi in questo periodo con il girone d’andata terminato, ma ci sono tante gare. Dobbiamo capire come rendere solida questa squadra, che è sulla strada giusta. Dobbiamo lavorare bene su quello che abbiamo, c’è margine di crescita. Non credo ci siano tante scelte a gennaio“.

Foto: Twitter Atalanta