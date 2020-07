Gasperini: “La qualificazione in Champions è frutto di un lavoro costante, nulla è casuale”

Alla vigilia della gara contro il Bologna, Gasperini tecnico dell’Atalanta ha presentato la sfida ai microfoni in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni: “Champions? E’ un grandissimo risultato, siamo molto felici e orgogliosi e arriva con quattro giornate d’anticipo. la squadra è cresciuta nel tempo e si conferma ad alti livelli in Italia, non è un risultato casuale e quindi la soddisfazione è maggiore. Una stagione così ci siamo portati tanti record e altri importanti come quello del numero di gol. Cercheremo di dare il massimo, per una soddisfazione nostra e per prepararci alla Champions. Calendario? Il calendario presenta partite difficili e lo vediamo in queste ultime giornate. Ogni gara ha le sue trappole, noi abbiamo fatto bene con cinque vittorie e due pareggi, prenderemo ogni gara in modo serio. Già da domani con il Bologna sarà una partita importante per continuare questa striscia positiva. E’ un tour de force duro anche per noi allenatori, a volte mi stanco io immagino loro che corrono. Tutti i calciatori sono sottoposti a delle difficoltà che non è facile abituarsi. Juve-Lazio? Stasera riesco a vederla, a volte è difficile vedere le partite delle altre.”

