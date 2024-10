Gasperini: “La nuova Champions è una sorta di tentativo di Superlega”

“La Champions è la manifestazione più importante del mondo, con le squadre più forti in assoluto – ha continuato -. Noi non ci siamo stati per due anni e poi ci siamo ritornati: questa è stata una grande soddisfazione. Quest’anno c’è una nuova competizione con una formula sperimentale. È una sorta di tentativo di Superlega: si giocano molte più partite. Poi si capirà più avanti se questa è una formula più spettacolare. È tutto rivolto a cercare di aumentare lo spettacolo: non sempre ci si riesce e a volte si commette anche qualche danno. Si cercano di aumentare gli introiti economici. Giochiamo ogni tre giorni e non so se anche questo sia una causa a livello di infortuni. Faccio fatica a dare delle risposte nette. Noi ci stiamo adattando“.

Foto: Twitter Atalanta