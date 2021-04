Gasperini: “La Fiorentina è una squadra di valore. Campionato? Ancora è lunga, adesso sfide importanti non decisive”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: “La Fiorentina è una buona squadra, non è riuscita a rispettare le aspettative, ma così come altre squadre. Molte sono state coinvolte nella zona bassa, ma sono squadre di valore. Le gare con la Fiorentina sono sempre state difficili, in questo anno e mezzo hanno pagato le aspettative, ma hanno valore”.

Sulle diffide per Romero e Freuler: “La Fiorentina non è meno importante rispetto alle altre squadre. Non credo si possano fare i calcoli”.

Sul campionato: “Ci sono ancora diverse sfida da affrontare, il campionato è lungo ed è davvero bellissimo. Non sono ancora sfide decisive, ma sono molto importanti. Dobbiamo essere concentrati”.

Su Pessina: “Ci dispiace perdere giocatori in questo modo. Deve stare fermo per superare il covid, la speranza è che possa recuperare il prima possibile. Attualmente è in ottime condizioni”.

Su Muriel: “Ha avuto una settimana travagliata, ma ha recuperato bene”.

Sul cambio modulo: “Non ci sono novità, sono tutte situazioni che abbiamo già provato. Abbiamo sempre provato queste situazioni in allenamento e in partita, adesso è diventato naturale perché l’abbiamo fatto diverse volte”.

Su Malinovskyi: “Ha sempre giocato, ora sta attraversando un gran periodo e sono felice di questo. È dovuto restare fuori per il covid, ha avuto un problema di ernia addominale, resta un calciatore molto importante per noi”.

