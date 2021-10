Gasperini: “La fase difensiva dovrà essere perfetta. Ilicic? Mi aspetto sia quello di Empoli”

Sull’Old Trafford: “Questo stadio è fantastico, incredibile. Sicuramente un’emozione, ma bisognerà tramutarla in energia positiva. E’ una platea incredibile, giocheremo con tanta gente ed è una grandissima emozione. Ci misureremo contro una grande squadra, un grandissimo prestigio. Ci servrà una prestazione al meglio delle nostre possibilità”.

Su Ilicic: “Quello che abbiamo visto a Empoli non lo vedevamo da tanti mesi, da Valencia in poi con questa continuità non s’era più visto. Speriamo tutti possa andare avanti così, s’è rivisto il vecchio Ilicic, con lui siamo più forti ed è un punto di riferimento fondamentale”.

Sul Manchester: “Loro offensivamente hanno tanti giocatori in grado di segnare, tirano bene dalla distanza e hanno fisicità nel gioco aereo. Nella fase offensiva giocano di squadra, hanno tecnica e tanti giocatori che hanno lo spunto che può fare la differenza. Col Leicester hanno dominato la partita per tanto tempo, noi dovremo esser bravi nel riuscire a giocare al meglio. L’Atalanta dovrà essere brava soprattutto sotto l’aspetto tecnico”.