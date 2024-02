Gasperini: “La differenza la fa essere il terzo attacco della Serie A”

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato nel pre partita al microfono di DAZN, parlando di come arriva la sua squadra: “Sarà una partita di livello, di solito con la Lazio vengono fuori partite di livello ed equilibrate. Scelte? Quelli che vanno in campo stanno meglio e quindi giocano, non cerco di sorprendere nessuno. Dobbiamo continuare a difendere come abbiamo fatto finora, ma credo che quello che faccia la differenza sia essere il terzo attacco del campionato”.

Foto: Twitter Atalanta