Gasperini: “La data del recupero con l’Inter mi dà fastidio. E’ dopo 3 giorni dalla gara col Milan. Scamacca? Deve correre di più”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a L’Eco di Bergamo, dove si è soffermato su alcune notizie e sugli obiettivi del club.

Queste le sue parole: “Mi ha dato fastidio dove ci hanno piazzato il recupero con l’Inter, tre giorni dopo il Milan a San Siro. E’ assurdo, saremo gli ultimi a recuperare, si poteva inserire nelle settimane precedenti che di spazio ce ne era…”.

L’allenatore tira anche le orecchie a Scamacca: “Deve correre perché sta correndo poco. Se è così poco dinamico non potrà fare nulla di buono. Anche avendo queste qualità importanti…Dualismo Musso e il giovane Carnesecchi? Si possono avere due portieri di pari valore, ma bisogna che i portieri ci stiano volentieri. Se non è così, io non ho mai tenuto le persone controvoglia. Carnesecchi rientra nel modello che intendevo io. Il bene della società per me viene prima di tutto”.

Una battuta finale sulla Superlega: “Il sistema spinge un gruppo di squadre, una Superlega d’élite in cui l’Atalanta rompe le scatole. Ma sgomitando riesce sempre ad esserci”.

