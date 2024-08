Gasperini: “Koopmeiners vuole la Juve. Anche El Bilal Touré ha chiesto la cessione”

Gasperini ha rilasciato un’intervista a L’eco di Bergamo e ha affrontato il tema più caldo in casa Atalanta, Teun Koopmeiners. L’olandese è al centro di voci di mercato da settimane e il tecnico bergamasco ha chiarito tutti i dubbi con queste parole: “La situazione era andata benissimo fino alla settimana scorsa, poi Koopmeiners ha deciso di andare alla Juventus, di non giocare e non allenarsi più con noi. Ha già un accordo con la Juve, si sente stressato. Con questo atteggiamento non può essere utile né alla squadra, né ai suoi compagni”. Sulla società e sul suo modus operandi: “La società ha assunto un atteggiamento molto fermo, perché si sente ricattata dalla situazione. Questa situazione è diversa rispetto ad altre volte in cui l’Atalanta ha venduto a peso d’oro”. Ma non è finita qua. Gasperini annuncia altre probabili cessioni in questa sessione di mercato, Koop non è l’unico ad avere “mal di pancia”: “Allo stato attuale, per essere chiari, rispetto alla scorsa stagione ho in meno Miranchuk, Hateboer, Holm e Adopo. Si sono infortunati Scamacca e Scalvini e Koopmeiners e Tourè vogliono andare via. E poi c’è qualche altra situazione in sospeso, come Bakker, Toloi, Palestra e Bonfanti. Poi le cose si sistemeranno, ma è chiaro che non cominciamo la stagione nel modo ideale”.

Foto: Instagram Atalanta