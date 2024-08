Gasperini: “Koopmeiners è vittima della situazione. È stato fatto tutto per danneggiare l’Atalanta”

Gasperini, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Real Madrid, ha parlato degli infortunati e di chi ormai non fa più parte del progetto bergamasco: “Dispiace moltissimo per Scamacca e Scalvini che sono stati privati di questa partita, ma anche per Koopmeiners, che è la vera vittima di questa situazione. Mi dispiace non averlo convinto a restare fuori da certe beghe di mercato, è stato fortemente condizionato, ma rimane un ragazzo molto sano. Siamo legati a lui, ci ha aiutato ad arrivare fino a qua. La squadra è competitiva, è andato via Hateboer è vero, non ci sono Holm e Toloi, ci sono tanti ragazzi del settore giovanile, per loro sarà indimenticabile. La squadra sarà competitiva con quelli che scenderanno in campo. Vorremmo fare una grande prestazione”. Sulle possibilità di reintegrare Koopmeiners: “È un argomento che riguarda la società, lo vedo una vittima. Il mio rammarico è ancora più grande, era a orologeria questa cosa, lo avevo avvisato, non sono riuscito a convincerlo, è stata fatta una cosa per danneggiare il più possibile l’Atalanta. Rimane un ragazzo giovane, fortemente condizionato da questa scelta, lui è sano e recuperabile, poi quello che succederà da qui a fine mercato faccio fatica…”.

