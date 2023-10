Gasperini: “Koopmeiners è out, dobbiamo valutare Kolasinac che ha avuto un problema. Scommesse? Serve chiarezza”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Genoa. Ecco le sue parole:

“Non si può rinnegare il passato, questo senza togliere niente a quello più recente. È stata una bella storia, bella lunga. Questo nei giorni precedenti, poi in prossimità della partita diventa importante la classifica, la gara. Incontriamo una squadra che in tutte le gare ha dimostrato buona personalità”.

Sulle scommesse:

“Mi è veramente difficile parlare perché non ci sono notizie certe. Bisogna capire questo fenomeno che proporzioni ha, quante persone riguarda: spero ci sia chiarezza nel minor tempo possibile, l’incertezza lascia spazio a troppe illazioni. È evidente che noi sappiamo che non si può scommettere, è a conoscenza di tutti, poi ci sono delle situazioni individuali, ma non si possono dare giudizi senza conoscere cosa è successo”.

Gli infortunati:

“Toloi sta bene, non guardo mai la partita successiva. Guardo quella sul momento, cerchiamo di scendere in campo con la miglior formazione possibile. Koopmeiners ha avuto questo risentimento, non sarà a disposizione domani ma già giovedì potrebbe essere pronto. C’è un piccolo problema per Kolasinac, lo valuteremo oggi”.

Su Scamacca:

“Ha bisogno di continuità, purtroppo c’è stato qualche contrattempo, è un giocatore che va visto con più tempo”.

Sul campionato:

“L’unico momento negativo è stato il primo tempo di Frosinone, ma potevamo raddrizzare la classifica. La squadra nel gioco è cresciuta in queste, nell’ultima settimana prima della sosta abbiamo affrontato Juventus, Sporting e Lazio, abbiamo perso due partite in modo molto simile, abbiamo subito gol in due situazioni evitabili. La squadra sta crescendo, diversi giocatori hanno avuto un rendimento alto, bisogna però inserire altri giocatori, devono crescere i giocatori nuovi, anche quelli in attacco. Dobbiamo cercare di allargare la rosa il più possibile, abbiamo un gruppo sul quale ci siamo appoggiati”.

Su Hateboer:

“Come tutti i giocatori che hanno avuto quel tipo di infortunio è arrivato a un certo livello, ora ha bisogno di giocare. Fino a questo momento ho dovuto cercare anche di capire Holm, Bakker, all’inizio Zortea: può essere il momento di Hateboer, ma deve giocare”.

Su Gilardino:

“Quando sono arrivato al Genoa, la seconda volta, era un momento di difficoltà lui fece 11 gol, era verso la fine della carriera. Ci riprendemmo subito, riuscimmo a disputare un campionato senza particolari problemi. Dentro l’area era micidiale, riusciva a trasformare in gol anche dei palloni impossibili. Da allenatore è stato un impatto che mi ricorda quello di Palladino, un impatto importante da subito”.

