Gasperini: “Decisivo l’ingresso di Muriel e Pessina, hanno chiuso la partita. Futuro? Ho un contratto lunghissimo con l’Atalanta”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria con il Parma: “E’ importante la qualità della rosa ed è importante capire che chi entra, Muriel ne è l’esempio, può essere anche avvantaggiato. Quindi non è una penalizzazione entrare dalla panchina, o uscire, come oggi Zapata e Ilicic. Ma sapevo che un Muriel o un Pessina, motivati, potevano fare molto bene e hanno chiuso la partita. Senza contare che dobbiamo fare 3 partite in 6 giorni, fattore da tenere in considerazione. Futuro? Ho un contratto lunghissimo con l’Atalanta, ma tanto tutti i giorni vengono fuori contatti. Se qualcuno vuole parlare con me gli dico di ripassare a fine campionato”.

FOTO: Sito Atalanta