Gasperini: “In Italia sento dire che vince chi difende meglio. No, vince chi fa gol”

Alla vigilia della sfida di Champions contro il Celtic, Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico ha usufruito dell’occasione per discutere dell’importanza del gioco e dei numeri realizzativi nel calcio moderno. Con una vittoria, l’Atalanta potrebbe consolidare un posto nella zona play off e arrivare a quota 7 punti. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

“Il Celtic cerca sempre di fare gol, gioca per vincere. Davanti hanno giocatori veloci, rapidi, sempre almeno tre offensivi, più i centrocampisti che si propongono, perché attaccano con tanti uomini. Giustamente puntano a essere offensivi, io penso che chi vuole vincere debba esserlo. In Italia sento dire spesso che alla fine vincono le squadre che difendono meglio, poi se li vai a vedere i dati dicono che in realtà, se vuoi vincere, devi fare gol. Noi alle nostre prime esperienze in Champions ne abbiamo presi cinque dal City e dal Liverpool: da sconfitte così impari e poi migliori. Ma non abbiamo mai rinunciato al nostro spirito: la vittoria della Champions riguarderà sempre altri club, quelli al nostro livello non devono snaturarsi e continuare a puntare sul proprio credo”.

Foto: X Atalanta