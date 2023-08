Gasperini in conferenza: “Zapata? Si sono dette tante cose non vere”

Alla vigilia del match che vedrà impegnata domani l’Atalanta in trasferta contro il Frosinone, Gasperini ha parlato così in conferenza stampa, soffermandosi nello specifico sia su De Ketelaere che su Zapata. Ecco le sue parole:

“De Ketelaere? Sono tante le cose positive, ma anche le cose su cui si deve lavorare. Il gol all’esordio ha acceso l’attenzione su di lui in modo secondo me eccessivo. Le qualità del giocatore le conosciamo bene. Ha tutta la fiducia, è una trattativa che è andata avanti a lungo, abbiamo perso qualche settimana, ma la ritroveremo strada facendo. Zapata? Sta molto bene, si sono dette tante cose non vere in questi giorni. Mi ero già espresso all’inizio della settimana, io ho lasciato il giocatore libero di decidere, come giusto che sia. Non ho mai messo nessun veto a nessuno, se la cosa non è andata in porto è per altri motivi. Sta bene fisicamente, dunque è disponibile“.

Foto: Twitter Atalanta