Gasperini: “Ilicic? Lo chiamavamo ‘Josip la nonna’, ora è diventato il ‘Professore’ per tutti”

Gian Piero Gasperini, al The Guardian, ha parlato anche di Josip Ilicic e della sua grandissima stagione: “Lo chiamavamo ‘Josip la nonna’, perché andava solo in giro ed era gentile con tutti. Abbiamo dovuto convincerlo ad aumentare gli sforzi in allenamento perché gli mancava quel passo mentale. Ora è cambiato e lo chiamiamo ‘Professore’. Da lì è rinato e porta risultati eccezionali”.

Foto: Atalanta Twitter