Gasperini: “Il pari col City ci ha regalato fiducia. Abbiamo tanti infortunati, Zapata compreso”

Conferenza stampa di presentazione per Gian Piero Gasperini, impegnato domani con la sua Atalanta sul campo della Sampdoria di Claudio Ranieri: “È una squadra sottovalutata. Si vede ogni partita, giocare contro qualunque squadra presenta delle difficoltà. Se la Samp è lì ha qualche problema, ma sta cercando anche di risolverlo. Rigoni? È un ottimo giocatore, anche se io non sono riuscito ad integrarlo nel mio sistema di gioco”.

Tanti infortunati in casa nerazzurra: “Non recuperiamo Zapata. Lo vogliamo preservare, evitando possibili ricadute. Vediamo se ce la farà per la Juve dopo la sosta. Anche Malinovskyi si è fermato giovedì, non lo avremo a disposizione ed è una perdita importante. Ilicic è squalificato, Gosens ha principalmente un sciatalgia”.

Foto: Atalanta Twitter