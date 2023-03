Gasperini: “Il nostro è un percorso straordinario. La gara di domani ci può dare slancio dopo le due sconfitte”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell‘Atalanta, ha parlato in vista della gara di domani contro l’Udinese.

Queste le sue parole: “Il percorso fino a questo momento è straordinario. Questa squadra è stata sempre in zona Champions, secondo me delle mie stagioni è uno dei percorsi migliori”.

Come analizza il momento? “Dobbiamo rimproverarci i punti con Sassuolo e Lecce. Abbiamo battuto la Lazio, abbiamo perso col Milan: ci mancano i punti in queste due partite, sono state due partite completamente diverse, nell’arco del campionato ci sono, ma hanno evidenziato la difficoltà del campionato. Non riguarda solo noi, ma tutte le squadre, anche quelle davanti”.

Sul percorso: “Non è soltanto la questione della preparazione o altro. Non nei numeri, ma per quello che è stato dall’inizio della stagione il percorso della squadra, col rinnovamento parziale, è stato straordinario. Alcuni giocatori sono andati oltre le previsioni di inizio stagione come Scalvini e Koopmeiners. Qualcuno è andato a sprazzi, qualcuno per motivi diversi non è riuscito a dare il proprio contributo, ma quando l’impegno e l’abnegazione è questa continuo a ringraziarle. Le ultime 13 gare saranno dure per tutti, lo vediamo in campo nelle partite che giochiamo, ci sono delle difficoltà. Sul piano del gioco quest’anno abbiamo avuto tante difficoltà, a volte abbiamo esaltato le caratteristiche fisiche, la velocità. Nei 90 minuti spesso abbiamo fatto qualcosa in più degli altri, anche quando non sono arrivati i risultati. Quello che è cambiato notevolmente intorno all’Atalanta è l’aspettativa su ciò che deve fare, fa cambiare completamente i giudizi che poi diventano opinabili. Sono consapevole di ciò che dobbiamo fare. All’andata l’Udinese ha fatto un percorso straordinario, poi come tutte ha avuto la difficoltà”.

Quota Champions: “Faccio fatica, ci sono tante partite. Credo che queste squadre hanno raggiunto una maggiore consapevolezza, conta anche molto la disperazione quando devi fare punti necessari. Entriamo in una fase in cui tutti danno il 100%, i valori non sono così distanti, le gare vengono determinate dagli episodi”.

Foto: twitter Atalanta