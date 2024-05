Gasperini: “Il momento giusto per lasciare? Di solito è quando vinci”

Durante la conferenza alla vigilia della finale di Europa League, Gian Piero Gasperini ha dato alcune indicazioni sul suo futuro: “Se esiste un buon momento per lasciare? Il momento propizio non sai quando arrivi, non abbiamo la sfera di cristallo. Se dice che il momento giusto è quando vinci perché non cali nella considerazione. Però noi non pensiamo a quando si lascia, viviamo di presente più che di futuro. Quello che ha fatto Xabi Alonso a Leverkusen è molto bello, di sicuro avrebbe avuto tante occasioni”.

Gasperini e De Laurentiis si stimano da sempre, abbiamo spiegato che il Napoli non avrebbe potuto avere una risposta prima di Atalanta-Leverkusen di domani a Dublino. Antonio Conte? Il Napoli lo ha incontrato recentemente a Torino, come già raccontato, e poi si è concesso una pausa di riflessione. Mettendo in stand-by anche Pioli e Italiano, evidentemente prima di tirare le somme il club azzurro vuole essere sicuro della scelta e delle soluzioni a disposizione.

Foto: twitter Atalanta