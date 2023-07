Gasperini: “Il mercato in Italia è condizionato da date fuori luogo”

Intervenuto in conferenza stampa al termine dell’amichevole contro la Rappresentativa Città di Clusone, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha così parlato dei temi caldi in casa nerazzurri: “Le vacanze le ho già dimenticate. Abbiamo ripreso, i nuovi sono appena arrivati, Kolasinac si è aggregato solo venerdì. Sono disponibili, hanno voglia di cominciare. Siamo solo all’inizio, si lavora molto, l’impatto col gruppo è positivo”.

Tra i primi temi toccati in conferenza, Gasperini ha parlato della situazione portieri: “In porta giocano Rossi e Vismara perché non c’è nessun altro. La società sa benissimo quali sono i miei pensieri. Musso rientrerà questa settimana, dato che ha un problema a un gomito. Poi arriveranno anche gli Under 21: Carnesecchi, Okoli, Scalvini e Cambiaghi. Questo è un mercato davvero complicato e difficile, lo vediamo in generale, soprattutto in Italia è condizionato dalle date fuori luogo, in linea con le esigenze degli allenatori, che devono partire con i Primavera. Si viene a perdere la funzione della preparazione, non ci sono movimenti. Tutte le squadre cercano di avere qualcosa in più in attacco”. E sull’Arabia Saudita: “Vogliono rilanciare il calcio, quando giocavo io i migliori giocatori del mondo erano in Italia perché ricevevano i contratti migliori, grazie anche a Berlusconi, poi sono arrivati gli inglesi, saltuariamente il calcio raddoppia, perché è uno sport fantastico che piace a tutto il mondo, ha rilanciato la Cina e ora c’è l’Arabia, penso che nei prossimi anni sarà ancora di più. Dobbiamo avere idee migliori perché sul piano economico c’è chi ci supera”.

Gaseprini ha proseguito esaltando i suoi tifosi: “Per me è la gratificazione più grande. L’anno scorso è stata una stagione fantastica, una qualificazione diretta in Europa League ma una stagione molto difficile del clima polemico creato intorno alla squadra. Invece la risposta del pubblico è stata fantastica, quindi vale la pena continuare e dare soddisfazione a questa gente“.

Infine, Gasperini si è voluto soffermare sul calciomercato: “In difesa intanto è arrivato Kolasinac, ci sono Djimsiti, Toloi, Scalvini. Numericamente siamo a posto. Non si possono mettere limiti temporali al mercato perché manca un mese e mezzo anche se il campionato ricomincia prima, è tutto un chiacchierare, che roba è questa? Un sistema a cui ci dobbiamo adattare. Hojlund? Anche se fissiamo una data, metti il 15 agosto, il mercato non è finito. Se arriva un’offerta indecente dopo decide la società, il giocatore. Io come data metterei 31 luglio ma realisticamente non c’è possibilità di metterla. Anche Hojlund l’anno scorso è stato così, è tutto aleatorio”.

