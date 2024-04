Gasperini: “Il Liverpool è un esempio da seguire, ci siamo conquistati questa sfida. Domani gioca Musso”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Liverpool: “La partita conta per quella che è la competizione, fin qui abbiamo giocato in campionato e Coppa Italia. Questa è la volta dell’Europa League e di un turno molto difficile, abbiamo beccato i favoriti della competizione. Si tratta di una squadra fortissima, domani ci confrontiamo in questo stadio meraviglioso rispetto a quanto successo tre anni e mezzo fa col pubblico. Ce la siamo conquistata. Ricordi del 2020? L’altra volta giocavamo il girone di Champions, riuscimmo a superare il turno vincendo ad Amsterdam… Priorità sui tre fronti aperti? Non facciamo scelte, giochiamo un quarto di Europa League e proviamo a farlo al meglio delle nostre possibilità“.

Su chi giocherà in porta: “Musso, il ragazzo era partito titolare ad inizio stagione e con l’esplosione di Carnesecchi abbiamo optato per altre situazioni. Anche lui ha aiutato Carnesecchi nelle crescita. Klopp dice che il Liverpool non è favorito? Come tutti gli allenatori il fatto di essere favorito lo determina il campo, prima si gioca la partita. Il Liverpool è dato da tutti favorito ma lui sa benissimo che le partite vanno giocate, lo fa per mantenere alta l’attenzione della squadra, anche loro nonostante i risultati devono sempre mantenere alta l’attenzione”.

Infine: “Il Liverpool è una squadra di tanti campioni, per adesso è l’esempio migliore che ci possa essere. Da noi sono rimasti tre o quattro rispetto alla gara del 2020, da loro forse ce ne sono un po’ di più. Si sono rinnovati, hanno inserito giovani, è un esempio da seguire. Klopp in questo è sempre stato eccezionale, ha dichiarato che andrà via ma lascerà una società rinnovata per nuovi traguardi”.

Foto: Twitter Atalanta