Gasperini: “Il gol di Muriel resterà nella storia dell’Atalanta”

La straordinaria rete di Luis Muriel contro il Milan è ancora negli occhi di molti tifosi. Durante l’intervista concessa a Dazn, Gian Piero Gasperini ne ha così parlato: “Questo gol resterà nella storia dei gol più belli in assoluto realizzati dall’Atalanta. A fine partita, così decisivo, e di una bellezza incredibile… Sono felicissimo per la vittoria ma soprattutto per Muriel, è un ragazzo straordinario. Sempre solare, sempre allegro. Non riusciva a fare bene, questo gol vale 10 volte secondo me”.

Poi ha proseguito: “Oggi ne ha fatto uno fotocopia in allenamento… E’ incredibile quanto sia uguale. Ma lui fa solo gol belli. Anche quelli degli anni passati, sono tutti da far vedere. Sono quelli che hanno fatto dire a molti che avrebbe potuto giocare nelle migliori squadre in senso assoluto, ma le cose migliori in carriera le ha proprio fatte vedere all’Atalanta ritagliandosi questo ruolo, entrando dalla panchina. A volte si è arrabbiato, ma in quella dimensione è qualcosa di straordinario”.

Foto: Instagram Muriel