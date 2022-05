Gasperini: “Il gol che abbiamo preso mi ha fatto arrabbiare”

Al termine della partita vinta contro lo Spezia, ha parlato in conferenza stampa Gasperini, il quale a caldo ha voluto sottolineare inizialmente, la sua rabbia per il gol preso dall’ Atalanta del momentaneo 1-2: “Mi ha fatto vergognare, non si può prendere un gol così sopra 2-0. Troppo facile, vuol dire che abbiamo perso la lettura. Non ne abbiamo presi tanti così, ne abbiamo presi tanti schierati o su errori tecnici, questo è un errore di concetto pesante e mi devo preoccupare a rimettere ordine. Oggi la squadra era in una buona condizione per fare la partita, l’ha condotta e ha creato, non ha corso altri particolari pericoli. Poi è andata bene, ma l’errore rimane”.

Alla domanda, se si sente pronto a diventare il nuovo Ferguson per l’Atalanta, il tecnico di Grugliasco esclama: “Sono pronto, ho il contratto ma arrivati a fine stagione è giusto sentire le idee e la volontà della società. Sono legato a questo ambiente, se deve esserci qualcosa di contrario non creerò io opposizioni. Ora finiamo il campionato, poi ci siederemo e cercheremo di capire le idee della società per i prossimi anni. Sono convinto che a prescindere l’Atalanta abbia la possibilità di guardare al futuro con occhio favorevole”. Riguardo la sfida contro il Milan, e sul fatto che possono essere gli arbitri dello scudetto, Gasperini risponde in modo molto chiaro: “Noi dobbiamo essere arbitri di noi stessi, a noi servono i punti per il nostro campionato. Giocheremo a Milano contro una squadra che ha fatto un campionato straordinario, sarà uno scontro decisivo per entrambe in una cornice bellissima, è fantastico giocare queste partite. Dovremo arrivare molto bene per fare risultato”

Foto: Gasperini-Twitter-Atalanta