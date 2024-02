Gasperini: “Il Genoa è cresciuto molto, e presto potrà ambire anche all’Europa. Ecco come sta El Bilal Tourè”

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha da poco terminato di presentare in conferenza il match con il Genoa, in programma domani alle ore 18 allo Stadio Luigi Ferraris. Tanti i temi toccati dal tecnico degli orobici:

“Il Genoa? È una squadra che è cresciuta molto, potrà ambire anche a giocare per l’Europa, chi lo sa. Sorprende la continuità della squadra, ha un grande entusiasmo che la circonda, questo dà un valore quando si gioca in casa, ci stanno già preparando la festa.

Cosa le piace del Genoa di Gilardino?

“È una squadra che ti fa giocare male, è sempre molto pericolosa, anche sulle palle inattive e sulle ripartenze. Ha alzato il tasso tecnico, sta mettendo le basi per puntare in alto.”

Cosa le piace della sua squadra invece?

“Siamo cresciuti sull’autostima e sulla considerazione, sulla fiducia, siamo cresciuti rispetto all’andata nella realizzazione dei gol, sappiamo tenere bene il campo. Ci ha dato spinta, sono cresciuti tutti, non solo De Ketelaere, ma anche Miranchuk, Scalvini, Carnesecchi e tanti altri giocatori.”

Come stanno El Bilal Tourè e Koopmeiners?

“In questo momento bisogna andar forte, poi sono sempre le prestazioni a far la differenza. Touré quando avrà l’occasione dovrà sfruttarla. Koopmeiners ieri era influenzato, dobbiamo vederlo oggi perché abbiamo già l’assenza pesante di Ederson.”

De Ketelaere può crescere ancora?

“Tutti possono dare sempre di più, non c’è mai limite per porre l’asticella in alto. Si sta parlando molto di lui, ma secondo me ha ancora bisogno di tante conferme, quello che sta facendo è molto importante e positivo, ma per raggiungere uno standard affidabile non bastano poche partite”.

