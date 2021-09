Gasperini: “Il discorso qualificazione? Inizia adesso con la doppia sfida con il Manchester United”

Gian Piero Gasperini, tecnico della Dea, ha parlato così del discorso qualificazione ai microfoni di SkySport dopo il successo sullo Young Boys:

Quanto pregusta la sfida con lo United?

“Il pareggio di Villarreal e la vittoria di stasera era ciò che auspicavamo. La qualificazione inizia adesso con le due partite con il Manchester. Bisogna cercare punti ovunque, le partite sono molto equilibrate”.

La vostra Champions inizia ora. Puntate al primo posto?

“È un bivio importante, anche se non sarà decisivo nemmeno quello. Sono due partite dove possiamo sperare di mettere basi per avere un vantaggio in più nel finale. Fino all’ultimo lotteremo. Ci auguriamo il pareggio tra Manchester e il Villarreal, ora pensiamo alla gara di Manchester dove per noi è già una soddisfazione giocare”.