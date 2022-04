Gasperini: “I rimpianti non mancano, avevamo la sensazione di poterla vincere”

Raggiunto dai microfoni di DAZN, queste le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini dopo Lipsia-Atalanta: “Come torno a Bergamo? Con un po’ di rimpianti, ma queste sono partite che si possono anche perdere, c’è stato un salvataggio sulla linea clamoroso. Globalmente abbiamo avuto più occasione pericolose noi, ci dispiace perché avevamo la sensazione di poterla vincere, al ritorno sarà un altro tipo di gara. Ripartiremo da un buon risultato, ce la giocheremo in casa, speriamo di fare bene.

Il gol subito? Quest’anno è incredibile, alle volte perdiamo la concentrazione per un attimo. Forse stavamo ancora festeggiando, non ho visto le immagini. Ad ogni modo, la prestazione c’è stata, la squadra è viva, ci prepariamo al ritorno. Il primo tempo abbiamo giocato a quattro, con De Roon che era un po’ più basso dalla parte di Olmo, non ha fatto il difensore ma sempre il mediano, nella ripresa non abbiamo cambiato assetto anche se è entrato Scalvini, che ha fatto bene. Forse quello che ha cambiato più ruoli è stato Koopmeiners, ma oggi devo dire che sono stati tutti veramente bravi. È stata una bella partita. Zapata? Per noi è importante che sia guarito, è già una settimana che lo dimostra in allenamento. Muriel per noi è un giocatore straordinario, ma è chiaro come la presenza fisica di Duvan aiuti la squadra“.

Foto: Twitter Atalanta