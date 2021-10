Gasperini: “I gol ad inizio e a fine primo tempo ci hanno tagliato le gambe. Mancata subito la reazione”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha commentato la sconfitta rimediata in casa contro il Milan ai microfoni di DAZN: “Abbiamo preso gol dopo 30 secondi e un gol alla fine del primo tempo. In mezzo ci sono state diverse occasioni. Poi è arrivata un po’ di sfiducia ma devo dire che il Milan è stato molto bravo a ripartire e farci male. Non siamo stati nemmeno fortunati in diverse occasioni. Le abbiamo avute e non le abbiamo sfruttate. Sull’infortunio di Pessina non abbiamo ancora news”.

Reazione “Abbiamo inserito più attaccanti per creare pericoli ma invece è venuta a mancare un po’ di continuità di prestazione. Sia Ilicic che Muriel non sono al massimo della condizione”.

Sugli infortuni: “Gosens e Hateboer hanno tempi di recupero lunghi. Abbiamo altre soluzioni. Un cambiamento tattico potremo anche farlo ma abbiamo anche certezze con questo modo di giocare e mi dispiacerebbe cambiare”.

Sulle difficoltà: “La posizione di Diaz ci ha dato problemi. Non riuscivano a contrastarlo. La posizione di Hernandez la conoscevamo ma abbiamo preso gol in superiorità numerica su una palla filtrante”

Su Ilicic: “L’Ilicic di un tempo sarebbe importante per noi. Lui si allena con grande impegno. Per lui non è facile, stiamo cercando di recuperarlo al meglio ma in questo momento facciamo fatica”.

Foto: Twitter Atalanta