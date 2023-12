Gasperini: “Ho sempre rifiutato l’estero. A Bergamo ho trovato l’ambiente ideale”

Nel corso del suo lungo intervento a DAZN, Gian Piero Gasperini ha parlato anche della sua lunga permanenza all’Atalanta e delle opportunità che ha rifiutato nel corso degli anni: “Le motivazioni sono quelle di un ambiente che mi ha dato tanto ed in cui mi sono trovato a casa, ho sempre visto apprezzamento per il mio lavoro. Noi cerchiamo di fare spettacolo ed intrattenimento, finché vedi di essere apprezzato si va avanti con entusiasmo. Se questo dovesse venire meno un domani cercherei altre soluzioni. All’estero ho sempre rifiutato di andare per scelta mia, anche se in passato ci sono state diverse opportunità. Per il futuro vediamo, ma devo vivere anche alla giornata vista la mia età”.

sull’Arabia Saudita: “A Bergamo ho trovato l’ambiente ideale, una società che mi ha permesso sempre di mettere in pratica le mie idee di calcio. E la squadra ha sempre avuto un andamento straordinario per quella che è la storia dell’Atalanta. C’è sempre stata grande soddisfazione, poi siamo arrivati addirittura in Champions… La società è stata bravissima, straordinaria, a fare plusvalenze incredibili che hanno permesso all’Atalanta di fare grandi mercati. L’Arabia è un fenomeno scoppiato quest’estate e valutato in modi diversi… Molto dipenderà dal prossimo anno, dai prossimi due anni. Ma ci sono dirigenti giovani che hanno studiato all’estero e sanno benissimo cosa fare, non sono sprovveduti, anzi e hanno risorse incredibili. Ovvio, non hanno la conoscenza del calcio europeo, ma le idee sono chiare e nei prossimi due anni si capiranno meglio gli scenari. Secondo me il calcio ha una forza tale che credo possa aprire delle porte altrimenti difficilmente apribili, con riferimento anche alla partecipazione delle donne agli eventi e all’apertura in generale”.

