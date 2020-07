Gasperini: “Grande prova di maturità. Champions? Occasione unica, ma ora testa al campionato”

Queste le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, intervenuto a DAZN dopo il successo ai danni del Napoli: “Ottima gara. Noi avevamo due risultati, siamo stati un po’ più bassi del solito, ma non abbiamo avuto grosse difficoltà. L’unica grande occasione del Napoli è stata quella di Fabian alla fine. È stata una grande prova di maturità e la dimostrazione che se giochiamo più bassi sappiamo difendere. Ora la cosa più importante è il campionato, per garantirci la Champions League il prossimo anno. In Champions si giocherà ad agosto, ma solo tramite una maturità in campionato potremo aumentare le nostre chance. La competizione è di un livello spaventosamente più difficile, ma noi stiamo crescendo e cercheremo di arrivare nel modo migliore. Un retropensiero alla Champions c’è, è un’occasione unica, ma in questo momento è fondamentale il campionato”.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta