Gasperini: “Grande Atalanta. Ma sui falli di mano non c’è chiarezza”

Gian Piero Gasperini è intervenuto a Sky Sport subito dopo la sconfitta contro la Juve: “Una grande Atalanta. Nel finale la qualità dei giocatori della Juve ha fatto la differenza. Il fallo di mano di Cuadrado in occasione del loro 2-1? C’è confusione sui falli di mano, confusione che continuano a fare, c’è bisogna di chiarezza che oggi non esiste. Anche sul rigore a nostro favore, quello sbagliato da Barrow, se me lo avessero dato contro mi sarei arrabbiato. La mancanza di chiarezza? Gli errori ci saranno sempre, ho molti dubbi sul fatto che non si distingua se è rigore oppure no, altrimenti diventa una lotteria. Oltre gli errori, la chiarezza deve esserci. Tornando alla partita, siano stati molto bravi, dopo il vantaggio avevamo la gara in mano. La svolta è stata il gol del pareggio, altrimenti la sensazione è che avremmo vinto. Ma l’Atalanta mi è piaciuta tantissimo, forse la migliore partita quest’anno”.

Foto: Sito ufficiale Atalanta