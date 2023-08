Gasperini: “Gli obiettivi li vedo complicati. Si è sottovalutato il risultato dell’anno scorso”

Gian Piero Gasperini ha parlato a Dazn dopo la sconfitta in casa del Frosinone.

Queste le sue parole: “Nel secondo tempo quando i ritmi si abbassano riusciamo a fare un’altra partita. Abbiamo sbagliato dei gol anche facili ed è venuta fuori questa partita. Noi sappiamo che in certe situazioni andiamo in difficoltà, quando le partite prendono altre pieghe riusciamo a raddrizzarla. Questo è un campionato anche nuovo, per noi è un campionato molto duro e dobbiamo avere molta umiltà. Le chiacchiere servono poco. Non è un problema dei tifosi, i tifosi devono sognare ma è noi che dobbiamo capire quello che dobbiamo fare e quali sono gli obiettivi. Io li vedo complicati rispetto all’immaginazione, spero di sbagliarmi”.

Foto: twitter Atalanta