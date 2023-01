Gasperini: “Muriel? Se supera questo dolore al tallone è tra i convocati. Demiral ha recuperato”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta è intervenuto in conferenza stampa per parlare del match di domani tra i bergamaschi e la Salernitana. Il mister ha affrontato diversi temi, tra cui anche il possibile impiego di Luis Muriel: “Le scelte? Dipende dall’avversario, ma sono tutti intercambiabili. Se supera questo dolore al tallone rientrerà nei convocati. Ci sono cinque sostituzioni, il calcio è cambiato tanto. Si può giocare in 16, quindi si utilizzano 16 giocatori: chi entra dalla panchina in momenti decisivi della gara può essere determinanti. Per un certo periodo non lo siamo stati”. Successivamente Gasperini ha speso delle parole sulle condizioni di Demiral: “Ha recuperato, non ha partite nelle gambe, però sono molto soddisfatto di Palomino, Toloi, Djimsiti, Scalvini. Credo che la nostra sia la quinta difesa del campionato, non mi sembra così male”.

Foto: Twitter Atalanta