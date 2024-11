Gasperini: “Gara sempre in controllo. Nel primo tempo potevamo segnare più gol”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa del Parma.

Queste le sue parole: “Il Parma ha fatto un bel gol e bisogna dare merito all’avversario, noi nel primo tempo potevamo fare un gol in più. Quando la partita si è riaperta abbiamo tenuto bene, ricominciato a creato e poi chiuso la gara”.

Dopo la sconfitta con Torino e Inter, pensavi di essere primo a 28 punti dopo 13 giornate? “Il mese di agosto… eravamo in pieno mercato, la squadra non era completa. Abbiamo giocato le prime tre partite non benissimo, ma il nostro campionato è iniziato dopo, basandomi in particolare sull’ossatura dell’anno scorso, sono cresciuti tutti tantissimo. E’ arrivato Retegui ed è esploso, nel frattempo la classifica è questa ma abbiamo fatto una striscia di risultati molto importanti. Stasera era tutt’altro che facile, il Parma è una squadra pericolosa in velocità, la vittoria di stasera è una bella soddisfazione”.

I rientri di Toloi e Scalvini vi danno bei segnali: “Sono contento per Rafa, erano tanti mesi che non riusciva a uscire da questi problemi, ho deciso di farlo giocare ed è andata benissimo. Sono felice anche per Giorgio, degli spezzoni gli possono essere utili per tornare in forma”.

Foto: sito Atalanta