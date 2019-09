Gasperini: “Gara da 10 e lode per tutti. Zapata? Mossa determinante”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha commentato la vittoria contro la Roma ai microfoni di Sky: “Devo dire che questa sera i ragazzi hanno fatto una gran partita. Abbiamo visto una Roma in crescita. La tensione ha portato a giocare molto bene in questa gara contro una squadra che ha bisogno di rodaggio, ma per me molto forte. Zapata? Mossa determinante. E’ un periodo molto impegnativo per tutti i giocatori, a volte è necessario partire dalla panchina. Per fortuna molte volte riescono ad essere determinanti anche subentrando. Sono contento per Kjaer, arrivato nelle ultime settimane. Non abbiamo preso gol ed anche questo è molto buono. Do dieci e lode a tutti”, ha concluso Gasperini.

Foto: sito ufficiale Atalanta