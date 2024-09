Gasperini: “Gara bella e difficile. Bravi a ribaltarla. Arsenal? Cliente difficile, squadra che sa quello che fa”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “È stato un bel pomeriggio prima di tutto per questo stadio meraviglioso, gli stadi pieni sono sempre belli. Venire a vedere la partita qui è come entrare in un teatro, si avverte la spinta e la partecipazione, la squadra è stata aiutato a dare qualcosa in più”.

Come ci arriva alla sfida con l’Arsenal? “Dobbiamo ancora migliorare la condizione, soprattutto l’attenzione nelle palle inattive. Devo dire che dall’inizio della stagione siamo disattenti in questo, anche a Milano abbiamo preso due gol su falli laterali, dobbiamo un po’ smetterla (ride, ndr). Puoi prendere ogni tanto un gol, ma rimedieremo presto a questa situazione”.

I cambi? “Andava bene così, stavamo portando in porto la partita, in difesa avevo solo Kossounou. In attacco, in attesa di Zaniolo, siamo un po’ in difficoltà come ruoli. Poi abbiamo tanti giocatori da scoprire. Dobbiamo recuperare assolutamente Zaniolo, altrimenti col tridente giocheremo pochissime volte”.

Che Arsenal si aspetta? “Troviamo un cliente difficile, non li abbiamo mai incontrati, è una squadra che corre tanto e molto veloce, è un bell’esempio di squadra su tutti gli aspetti e sa quello che fa”.

L’impatto di Retegui? “Retegui bene, ha fatto un bellissimo gol, si è liberato bene dalla marcatura, ha colpito da cecchino. Sa calciare anche bene, può aumentare il suo minutaggio e il suo dinamismo, la sua tecnica negli scambi, ma dentro l’area ha fatto già 4 gol, è molto prolifico”.

Il carattere? “Non era facile, abbiamo preso due gol in cui ci sentivamo un po’ responsabili. Abbiamo avuto questa reazione molto buona, abbiamo chiuso in vantaggio il primo tempo, poi nel secondo tempo possiamo rimproverarci di non aver chiuso la partita”.

Foto: twitter Atalanta