Gasperini: “Futuro? Grandissimo rapporto con la società. Credo sia giusto chiarire i veri obiettivi”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha così parlato dopo la vittoria per 5-2 contro il Monza: “L’aver raggiunto l’Europa è un grande traguardo. L’anno scorso non ci siamo riusciti per poco, quest’anno siamo arrivati quinti davanti alla Roma. Una rivincita per chi diceva che si era chiuso un ciclo? Quello passato è stato un anno particolare, avevamo i numeri per l’Europa e poi non siamo arrivati al traguardo. Quest’anno siamo sempre stati in zona Europa, dalla prima all’ultima, credo sia un record per l’Atalanta”

Poi ha proseguito parlando del futuro: “E’ un dono per la mia carriera, mi riempie di felicità ed è una cosa che pesa moltissimo. Io con tutta la società ho un grandissimo rapporto. Credo sia giusto chiarire sui veri obiettivi, su quello che deve fare la squadra, poi vedremo”.

Foto: Twitter Atalanta